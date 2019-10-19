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Россияне Степанова и Букин — вторые посте ритм-танца на Skate America

Россияне Степанова и Букин — вторые посте ритм-танца на Skate America
Другие / Фигурное катание 0

В Лас-Вегасе стартовал первый этап Гран-при по фигурному катанию Skate America. Российский дуэт Александра Степанова/Иван Букин показали второй результат по итогам ритм-танца в соревнованиях танцев на льду. Они получили от судей оценку 80,46 балла.

Лидируют в дисциплине американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (83,45), третьими идут канадцы Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Соренсен (77,85).

Skate America. Танцы на льду. Ритм-танец.

1. Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью (США) – 83,45
2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 80,46
3. Лоуренс Фурнье Бодри/Николай Соренсен (Канада) – 77,85

5. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) – 70,49

9. Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия) – 66,10

Фигурное катание. Гран-при-2019/20. 1-й этап, Лас-Вегас, США
Танцы на льду. Ритм-танец
19 октября 2019, суббота. 05:05 МСК
Окончено
1
США
83.45
2
Россия
80.46
3
Канада
77.85
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