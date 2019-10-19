Россияне Степанова и Букин — вторые посте ритм-танца на Skate America

В Лас-Вегасе стартовал первый этап Гран-при по фигурному катанию Skate America. Российский дуэт Александра Степанова/Иван Букин показали второй результат по итогам ритм-танца в соревнованиях танцев на льду. Они получили от судей оценку 80,46 балла.



Лидируют в дисциплине американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (83,45), третьими идут канадцы Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Соренсен (77,85).



Skate America. Танцы на льду. Ритм-танец.



1. Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью (США) – 83,45

2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 80,46

3. Лоуренс Фурнье Бодри/Николай Соренсен (Канада) – 77,85

…

5. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) – 70,49

…

9. Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия) – 66,10

Российские фигуристки не вошли в тройку в короткой программе Skate America