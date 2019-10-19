Щербакова — о падении на Skate America: обещаю, такого больше не повторится

Российская фигуристка Анна Щербакова прокомментировала выступление в короткой программе на первом в сезоне этапе Гран-при в Лас-Вегасе Skate America. Допустив падение во время проката, она показала четвёртый результат.



«Падение? Это глупая ошибка, и обещаю, что такого больше не повторится. Постараюсь сделать для этого все возможное. Тренер тоже сказала, что я не должна допускать таких ошибок, а для этого нужно больше концентрироваться. Постараюсь завтра собраться и показать то катание, на которое способна.



На самом деле, нет большой разницы — соревноваться на взрослом уровне или на юниорском. Ты должен первым делом показать, на что способен, своё катание, сделать свой максимум. Здесь большая разница во времени, но это не очень мне мешало. В Америку со мной приехали мама и папа — это очень большая поддержка», — цитирует Щербакову «Р-Спорт».

Девочки, как так?! Странный провал российских фигуристок на старте сезона Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева не попали в тройку лидеров в короткой программе в Лас-Вегасе. Паниковать рано?