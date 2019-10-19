Россиянка Загорски призналась, что выступает на Skate America на обезболивающих

Российские фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро прокомментировали выступление в ритм-танце на первом в сезоне этапе Гран-при в Лас-Вегасе Skate America. С результатом 70,49 балла они заняли пятое место.



«Довольны, что достаточно уверенно от начала и до конца проехали программу, без серьёзных сбоев. Энергии до конца хватило, не сильно сдали. Остались довольны, тренеры — тоже. Сейчас отдохнём и будем готовиться к завтрашнему дню.



Понимаем, что у нас получилось хорошо представить программу и на прокатах, и в Новогорске по кускам. Короткий мы там относительно хорошо проехали. Понимаем, что подготовка к этому турниру была довольно скомканной. Нам надо было проехать так, чтобы никто об этом не узнал. До этого турнира мы об этом не говорили. На тренировках никто не заметил, что мы не сильно хорошо подготовились. Мне кажется, задачу-минимум выполнили», — цитирует Гурейро Sport24.



«Если честно, я сейчас на обезболивающих, чтобы не так сильно чувствовать колено. Мне немного тяжеловато, было не так много времени для подготовки. Это наши первые соревнования в сезоне, ещё многое впереди», — заявила Тиффани Загорски.

Девочки, как так?! Странный провал российских фигуристок на старте сезона Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева не попали в тройку лидеров в короткой программе в Лас-Вегасе. Паниковать рано?