Степанова — о втором месте в ритм-танце: мы недовольны собой

Российская фигуристка Александра Степанова прокомментировала выступление в ритм-танце на первом в сезоне этапе Гран-при в Лас-Вегасе Skate America. Её дуэт с Иваном Букиным получил от судей оценку 80,46 балла, что позволило занять второе место. Лидируют американцы Мэдисон Хуббелл и Закари Донохью (83,45).



«По ощущениям очень странно. Понимаем, какие были недочёты, но уровни ещё не видели. Отрыв очень большой. На сегодняшний день мы собой недовольны.

Первые мысли о необычной обстановке в отеле с игровыми автоматами? Было забавно увидеть это впервые в жизни. Мы никогда не бывали в казино. Для нас это — посмотреть и удивиться. Атмосферно, и всё. Но мы приехали сюда выполнять свои программы, показывать себя в первую очередь», — цитирует Степанову Sport24.

Произвольные программы фигуристы представят в воскресенье, 20 октября.