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Оценки ритм-танца на Skate America пересчитаны. Отставание россиян выросло

Оценки ритм-танца на Skate America пересчитаны. Отставание россиян выросло
Другие / Фигурное катание 0

Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение пересчитать оценки фигуристов, выступавших в танцах на льду на этапе Гран-при в Лас-Вегасе Skate America. Пересчёт коснулся выступлений пар в ритм-танце, сообщается в пресс-релизе ISU.

Причиной такого решения стала ошибка в первоначальном подсчёте оценок. Российская пара Александра Степанова/Иван Букин по итогам пересчёта получили почти на полтора балла больше — 81,91 вместо 20,46.

Тем не менее это не позволило им приблизиться к лидирующим Мэдисон Хаббел и Закари Донохью. Более того, отрыв от американцев вырос с 2,99 до 3,06 балла.

Результат идущих пятыми россиян Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро вырос с 70,49 до 71,18, а Софьи Шевченко и Игоря Еременко, показавших девятый результат, — с 66,10 до 66,79 балла.

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