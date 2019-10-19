Степанова — о костюмах на Skate America: это всё Юдашкин, он большой мастер

Российская фигуристка Александра Степанова оценила костюмы, в которых она и Иван Букин выступали на первом в сезоне этапе Гран-при в Лас-Вегасе Skate America.



«Второй сезон работаем с Валентином Юдашкиным. Наши костюмы придумал он — и мне, и Ване. Он действительно большой мастер, у него всегда шедевры. В нем очень удобно кататься», — цитирует Степанову Sport24.

Фото доступно в «твиттере» jimmbboe.

Напомним, Александра и Иван, получив от судей оценку 80,46 балла, заняли второе место в ритм-танце. Невзирая на это, Степанова заявила, что недовольна выступлением в Лас-Вегасе.



Произвольные программы фигуристы представят в воскресенье, 20 октября.

Ранее стало известно, что оценки за выступление в ритм-танце были пересчитаны. Отставание Степановой и Букина от лидеров возросло.