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Новая Зеландия обыграла сборную Ирландии и вышла в полуфинал Кубка мира по регби

Новая Зеландия обыграла сборную Ирландии и вышла в полуфинал Кубка мира по регби
Другие / Прочие виды спорта 0

Определился второй полуфиналист Кубка мира по регби — новозеландские спортсмены со счётом 46:14 разгромили команду Ирландии в четвертьфинальном матче.

Соперниками новозеландцев в борьбе за выход в финал престижных соревнований станут представители сборной Англии, которые ранее оказались сильнее Австралии.

В 2015 году Кубок мира по регби состоялся в Англии. Обладателями титула стали новозеландцы, которые в финале победили австралийцев со счётом 34:17. В матче за бронзу команда ЮАР обыграла аргентинцев — 24:13. Сборная России пробиться в финальный этап соревнований не смогла.

Расписание матчей турнира доступно на «Чемпионате». Розыгрыш Кубка мира, который проходит в Японии, завершится 2 ноября.

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