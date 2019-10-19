«Ростов-Дон» потерпел первое поражение в Лиге чемпионов, уступив «Эсбьергу»

Гандболистки команды «Ростов-Дон» потерпели первое поражение на групповом этапе Лиги чемпионов. В выездном матче третьего тура соревнований «Ростов-Дон» уступил датскому «Эсбьергу» со счётом 26:31. Самыми результативными в составе ростовской команды стали Ксения Макеева и Юлия Манагарова, забившие по 5 мячей.
Ранее «Ростов-Дон» одержал одну победу и одну встречу свёл вничью. На данный момент, набрав 3 очка, гандболистки ростовской команды занимают второе место в турнирной таблице группы В, уступая «Эсбьергу» в активе которого две победы в трёх матчах.
В четвёртом туре 2 ноября «Ростов-Дон» вновь встретится с «Эсбьергом», но уже на своей площадке.
Гандбол. Лига чемпионов. Женщины
Группа В. Третий тур
«Эсбьерг» (Дания) – «Ростов-Дон» (Россия) – 31:26 (16:11).
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