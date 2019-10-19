Фигурист Ковалёв — второй после короткой программы на турнире Ice Star в Минске

Итальянский фигурист Даниэль Грассль выиграл короткую программу на международном турнире серии «челленджер» Ice Star, который проходит в Минске (Беларусь). Второе место занял россиянин Артём Ковалёв. Третьи оценки дня получил представитель Эстонии Александр Селевко.

Ковалёва и Селевко в турнирной таблице разделяет 0,53 балла. Причём россиянин превзошёл соперника в оценке за технику, а у эстонца оказались выше компоненты.

Произвольную программу мужчины покажут завтра, 20 октября.

Фигурное катание. Международный турнир серии «челленджер» Ice Star. Минск, Беларусь

Мужчины. Короткая программа

1. Даниэль Грассль (Италия) – 85,42.

2. Артём Ковалёв (Россия) – 74,92.

3. Александр Селевко (Эстония) – 74,39.