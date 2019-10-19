Фигурист Ковалёв — второй после короткой программы на турнире Ice Star в Минске
Итальянский фигурист Даниэль Грассль выиграл короткую программу на международном турнире серии «челленджер» Ice Star, который проходит в Минске (Беларусь). Второе место занял россиянин Артём Ковалёв. Третьи оценки дня получил представитель Эстонии Александр Селевко.
Ковалёва и Селевко в турнирной таблице разделяет 0,53 балла. Причём россиянин превзошёл соперника в оценке за технику, а у эстонца оказались выше компоненты.
Произвольную программу мужчины покажут завтра, 20 октября.
Фигурное катание. Международный турнир серии «челленджер» Ice Star. Минск, Беларусь
Мужчины. Короткая программа
1. Даниэль Грассль (Италия) – 85,42.
2. Артём Ковалёв (Россия) – 74,92.
3. Александр Селевко (Эстония) – 74,39.
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