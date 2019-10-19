Фигуристка Самодурова выиграла турнир Ice Star в Минске

Чемпионка Европы российская фигуристка Софья Самодурова стала победительницей международного турнира серии «челленджер» Ice Star, который проходит в Минске (Беларусь). Самодурова выиграла как короткую, так и произвольную программу. На второе итоговое место благодаря успешному выступлению в произвольной программе поднялась кореянка Ханул Ким. Бронзовым призёром стала выступающая за Азербайджан Екатерина Рябова.
В произвольной программе кореянка уступила россиянке 0,04 балла. При этом Самодурова получила от судей 124,93 балла, что на 16 баллов ниже её достижения на победном чемпионате Европы — 2019.
Фигурное катание. Международный турнир серии «челленджер» Ice Star. Минск, Беларусь
Женщины
1. Софья Самодурова (Россия) – 187,16.
2. Ханул Ким (Южная Корея) – 178,82.
3. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 166,41.
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