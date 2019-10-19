Волейболистки московского «Динамо» проиграли «Уралочке-НТМК» в матче ЧР
Действующие чемпионки России волейболистки московского «Динамо» потерпели второе поражение на старте национального первенства сезона-2019/20. В матче второго тура соревнований бело-голубые на своей площадке уступили «Уралочке-НТМК» из Свердловской области со счётом 1:3 (17:25, 23:25, 25:17, 18:25).
В стартовом матче «Динамо» на выезде потерпело поражение от саратовского «Протона» (2:3). «Уралочка» с двумя победами возглавила турнирную таблицу.
В третьем туре чемпионата России 28 октября московское «Динамо» примет челябинскую команду «Динамо-Метар».
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Второй тур
«Динамо» (Москва) – «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 1:3 (17:25, 23:25, 25:17, 18:25).
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