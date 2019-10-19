«Чеховские медведи» потерпели четвёртое поражение в Лиге чемпионов

Гандболисты «Чеховских медведей» потерпели четвёртое поражение на групповом этапе Лиги чемпионов. В выездном матче пятого тура российская команда на выезде уступила шведскому «Кристианстаду» со счётом 28:36. В составе «медведей» самым результативным стал Александр Котов, забивший 5 мячей, по 4 раза отличились Дмитрий Корнев, Роман Остащенко и Денис Васильев.

В матче шестого тура 2 ноября «Чеховские медведи» примут «Кристианстад» на своей площадке.

В пяти матчах первого круга группового этапа российская команда одержала только одну победу, дома взяв верх над польской «Вислой» (25:23).

Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины

Группа D. Пятый тур

«Кристианстад» (Швеция) – «Чеховские медведи» (Россия) – 36:28 (19:13).