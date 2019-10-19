Морозова и Багин остановились в шаге от пьедестала на турнире Ice Star в Минске

Российский танцевальный дуэт Аннабель Морозова/Андрей Багин остался без медалей международного турнира серии «челленджер» по фигурному катанию Ice Star, который проходит в Минске (Беларусь). Морозова и Багин, занимавшие третье место после ритмического танца, стали четвёртыми в произвольной программе и в итоге по сумме уступили 0,6 балла украинскому дуэту Александра Назарова/Максим Никитин, шедшему вторым после первого вида.
Серебряными призёрами соревнований стали поляки Наталья Калишек и Максим Сподырев, в произвольном танце проигравшие только лидерам — представляющему Испанию дуэту Сара Уртадо/Кирилл Халявин.
Фигурное катание. Международный турнир серии «челленджер» Ice Star. Минск, Беларусь
Танцы на льду
1. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) – 193,47.
2. Наталья Калишек/Максим Сподырев (Польша) – 185,48.
3. Александра Назарова/Максим Никитин (Украина) – 178,62.
4. Аннабель Морозова/Андрей Багин (Россия) – 178,02.
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