Павлюченко и Ходыкин завоевали серебро Skate America в парном катании

Российская спортивная пара Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин заняла второе место на первом этапе Гран-при по фигурному катанию Skate America, который проходит в Лас-Вегасе (США).
Как и накануне, в произвольной программе Павлюченко и Ходыкин, несмотря на падение партнёрши с выброса, получили от судей высшие оценки дня за технику, но уступили китайскому дуэту Чэн Пэн/Цзинь Ян по второй оценке – за компоненты – более пяти баллов. Вторая оценка также была выше и у американской пары Хэвен Денни/ Брэндон Фрейзер, которая вышла на третье место, благодаря успешному исполнению произвольной программы.
Фигурное катание. Первый этап Гран-при. Skate America. Лас-Вегас, США
Спортивные пары
1. Чэн Пэн/Цзинь Ян (Китай) – 200,89.
2. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) – 196,98.
3. Хэвен Денни/ Брэндон Фрейзер (США) – 192,70.
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