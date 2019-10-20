Павлюченко и Ходыкин завоевали серебро Skate America в парном катании

Российская спортивная пара Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин заняла второе место на первом этапе Гран-при по фигурному катанию Skate America, который проходит в Лас-Вегасе (США).

Как и накануне, в произвольной программе Павлюченко и Ходыкин, несмотря на падение партнёрши с выброса, получили от судей высшие оценки дня за технику, но уступили китайскому дуэту Чэн Пэн/Цзинь Ян по второй оценке – за компоненты – более пяти баллов. Вторая оценка также была выше и у американской пары Хэвен Денни/ Брэндон Фрейзер, которая вышла на третье место, благодаря успешному исполнению произвольной программы.

Фигурное катание. Первый этап Гран-при. Skate America. Лас-Вегас, США

Спортивные пары

1. Чэн Пэн/Цзинь Ян (Китай) – 200,89.

2. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) – 196,98.

3. Хэвен Денни/ Брэндон Фрейзер (США) – 192,70.