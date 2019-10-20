Алиев занял третье место на этапе Гран-при в Лас-Вегасе

Российский фигурист Дмитрий Алиев занял третье место на первом этапе Гран-при по фигурному катанию Skate America. Сегодня ночью в Лас-Вегасе мужчины выступили с произвольными программами.

Алиев занял третье место, показав результат в 156,98 балла.

Напомним, по итогам короткой программы одиночных мужских выступлений Алиев набрал 96,57 балла и занял второе место.

По сумме двух программ россиянин расположился на третьем месте, набрав 253,55 балла.

Первое место занял американец Нэйтан Чен. Его результат по сумме двух прокатов составил 299,09. Серебро выиграл ещё один представитель США Джейсон Браун. В его активе после двух прокатов 255,09 балла.

Российский фигурист Роман Савосин занял последнее, 12-е место, набрав 182,16 балла.

Skate America. Мужчины. Итоговое положение



1. Нэйтан Чен (США) – 299,09

2. Джэйсон Браун (США) – 255,09

3. Дмитрий Алиев (Россия) – 253,55

4. Киган Мессинг (Канада) – 239,34

5. Кадзуки Томоно (Япония) – 229,72

6. Цзинь Боян (Китай) – 224,98

7. Алексей Быченко (Израиль) – 219,70

8. Джун Хван Ча (Южная Корея) – 219,67

9. Алексей Красножон (США) – 216,59

10. Косиро Симада (Япония) – 216,22

11. Михал Бржезина (Чехия) – 213,17

12. Роман Савосин (Россия) – 182,16