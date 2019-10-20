Алиев: после проката почувствовал небольшое разочарование и небольшое счастье

Российский фигурист Дмитрий Алиев прокомментировал своё выступление на первом этапе Гран-при по фигурному катанию Skate America в Лас-Вегасе. По сумме двух программ россиянин расположился на третьем месте, набрав 253,55 балла.

«Первые эмоции после проката? Небольшое разочарование и небольшое счастье. Разочарование связано с тем, что не получились два ключевых прыжка, которые могли дать мне второе место. А счастье, потому что наконец прокат закончился, был такой тяжёлый период, не совсем уж и плохо я выступил.

Могу сказать, что на лутце сам поспешил. Это и есть ошибка: поспешил, рано поставил ногу, меня закинуло. Когда приземлился, сам не понял, что произошло, потому что я не ожидал на самом деле неудачу на лутце. А во второй половине на акселе не хватило немного собственного посыла и веры в то, что я могу, даже если чуть-чуть подустал, исполнить этот прыжок. Заходил подстраховываясь, нужно было не жалеть себя и идти в прыжок, отдавать все свои силы», — приводит слова Алиева Sport24.