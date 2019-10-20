Степанова и Букин стали вторыми на Гран-при по фигурному катанию в Лас-Вегасе

Российский танцевальный дуэт Александра Степанова/Иван Букин завоевал серебро на этапе Гран-при в Лас-Вегасе (США). По сумме двух программ Степанова и Букин набрали 206,57 балла.
Первыми стали американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (209,55). В тройке призёров также оказалась канадская пара Лоранс Фурнье Бодри/Николай Соренсен (197,53).
Россияне Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (181,82) показали пятый результат, Софья Шевченко и Игорь Еременко (167,148) — девятый.
Фигурное катание. Первый этап Гран-при. Skate America. Лас-Вегас, США
Танцы на льду
1. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 209,55
2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 206,57
3. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Соренсен (Канада) — 197,53...
5. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 181,82...
9. Софья Шевченко – Игорь Еременко (Россия) – 166,51.
- 20 октября 2019
-
09:27
-
09:16
-
09:06
-
08:59
-
06:40
-
03:29
-
03:09
-
01:05
-
00:44
- 19 октября 2019
-
23:24
-
21:47
-
21:28
-
20:27
-
18:45
-
17:44
-
17:34
-
16:47
-
15:25
-
15:06
-
14:00
-
13:40
-
12:03
-
11:38
-
11:08
-
10:32
-
10:24
-
10:19
-
09:29
-
09:14
-
03:07
-
02:28
-
02:21
-
02:04
-
01:01
-
00:59