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Степанова и Букин стали вторыми на Гран-при по фигурному катанию в Лас-Вегасе

Степанова и Букин стали вторыми на Гран-при по фигурному катанию в Лас-Вегасе
Другие / Фигурное катание 0

Российский танцевальный дуэт Александра Степанова/Иван Букин завоевал серебро на этапе Гран-при в Лас-Вегасе (США). По сумме двух программ Степанова и Букин набрали 206,57 балла.

Первыми стали американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (209,55). В тройке призёров также оказалась канадская пара Лоранс Фурнье Бодри/Николай Соренсен (197,53).

Россияне Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (181,82) показали пятый результат, Софья Шевченко и Игорь Еременко (167,148) — девятый.

Фигурное катание. Первый этап Гран-при. Skate America. Лас-Вегас, США
Танцы на льду

1. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 209,55
2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 206,57
3. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Соренсен (Канада) — 197,53...
5. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 181,82...
9. Софья Шевченко – Игорь Еременко (Россия) – 166,51.

Фигурное катание. Гран-при-2019/20. 1-й этап, Лас-Вегас, США
Танцы на льду. Произвольный танец
20 октября 2019, воскресенье. 04:52 МСК
Окончено
1
США
209.55
2
Россия
206.57
3
Канада
197.53
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