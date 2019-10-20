Степанова и Букин стали вторыми на Гран-при по фигурному катанию в Лас-Вегасе

Российский танцевальный дуэт Александра Степанова/Иван Букин завоевал серебро на этапе Гран-при в Лас-Вегасе (США). По сумме двух программ Степанова и Букин набрали 206,57 балла.



Первыми стали американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (209,55). В тройке призёров также оказалась канадская пара Лоранс Фурнье Бодри/Николай Соренсен (197,53).



Россияне Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (181,82) показали пятый результат, Софья Шевченко и Игорь Еременко (167,148) — девятый.



Фигурное катание. Первый этап Гран-при. Skate America. Лас-Вегас, США

Танцы на льду



1. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 209,55

2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 206,57

3. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Соренсен (Канада) — 197,53...

5. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 181,82...

9. Софья Шевченко – Игорь Еременко (Россия) – 166,51.