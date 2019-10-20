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Фигуристка Щербакова одержала победу на Гран-при в США, Туктамышева — третья

Фигуристка Щербакова одержала победу на Гран-при в США, Туктамышева — третья
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Анна Щербакова заняла первое место на этапе Гран-при Skate America в Лас-Вегасе (США). По сумме короткой и произвольной программ она набрала 227,76.

Стоит отметить, что результат 15-летней спортсменки в произвольной программе — 160,16 — стал для неё лучшим в сезоне.

Американка Брэди Теннелл стала второй (216,14), россиянка Елизавета Туктамышева — третьей (205,97).

Фигурное катание. Первый этап. Skate America. Лас-Вегас, США
Женщины

1. Анна Щербакова (Россия) – 227,76
2. Брэди Теннелл (США) – 216,14
3. Елизавета Туктамышева (Россия) – 205,97
4. Каори Сакамото (Япония) – 202,47
5. Лим Ын Су (Южная Корея) – 184,50
6. Вакаба Хигучи (Япония) – 181,32
7. Эмбер Гленн (США) – 169,63
8. Карен Чен (США) – 165,67
9. И Кристи Лен (Гонконг) – 163,68
10. Вероника Малле (Канада) – 161,75
11. Станислава Константинова (Россия) – 143,39
12. Мако Ямашита (Япония) – 142,40.

Фигурное катание. Гран-при-2019/20. 1-й этап, Лас-Вегас, США
Женщины. Произвольная программа
20 октября 2019, воскресенье. 07:01 МСК
Окончено
1
Анна Щербакова
Россия
227.76
2
Бради Теннелл
США
216.14
3
Елизавета Туктамышева
Россия
205.97
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