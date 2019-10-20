Фигуристка Щербакова одержала победу на Гран-при в США, Туктамышева — третья

Российская фигуристка Анна Щербакова заняла первое место на этапе Гран-при Skate America в Лас-Вегасе (США). По сумме короткой и произвольной программ она набрала 227,76.

Стоит отметить, что результат 15-летней спортсменки в произвольной программе — 160,16 — стал для неё лучшим в сезоне.

Американка Брэди Теннелл стала второй (216,14), россиянка Елизавета Туктамышева — третьей (205,97).



Фигурное катание. Первый этап. Skate America. Лас-Вегас, США

Женщины

1. Анна Щербакова (Россия) – 227,76

2. Брэди Теннелл (США) – 216,14

3. Елизавета Туктамышева (Россия) – 205,97

4. Каори Сакамото (Япония) – 202,47

5. Лим Ын Су (Южная Корея) – 184,50

6. Вакаба Хигучи (Япония) – 181,32

7. Эмбер Гленн (США) – 169,63

8. Карен Чен (США) – 165,67

9. И Кристи Лен (Гонконг) – 163,68

10. Вероника Малле (Канада) – 161,75

11. Станислава Константинова (Россия) – 143,39

12. Мако Ямашита (Япония) – 142,40.