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Щербакова впервые в истории чисто исполнила два четверных лутца в произвольной

Щербакова впервые в истории чисто исполнила два четверных лутца в произвольной
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Анна Щербакова установила рекорд на этапе Гран-при Skate America в Лас-Вегасе (США). Она прыгнула два четверных лутца в произвольной программе.

Чемпионка России чисто исполнила каскад четверной лутц — тройной тулуп и сольный четверной лутц. Она стала первой фигуристкой, которая исполнила без ошибок два четверных лутца на международных соревнованиях.

Кроме того, Щербакова прыгнула каскад тройной лутц — тройной риттбергер. В каскаде тройной флип — тройной сальхов через ойлер ей поставили недокрут.

За прокат Щербакова получила 160,16 балла, из них 92,20 — за технику. В итоге 15-летняя спортсменка набрала 227,76 балла и одержала победу. Третье место на соревнованиях заняла ещё одна россиянка — Елизавета Туктамышева.

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