Дмитриев: Щербакова действительно сильнее всех

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании, тренер Артур Дмитриев прокомментировал победу 15-летней россиянки Анны Щербаковой на этапе Гран-при Skate America в Лас-Вегасе (США).

Американка Брэди Теннелл стала второй, россиянка Елизавета Туктамышева заняла третье место.

«Я ещё раньше видел программу Ани, она действительно технически сильнее всех, для нее отставание в восемь баллов — это немного, так что меня не удивила её победа. Вчера многие отмечали, что у неё было волнение, но, думаю, сегодня она показала себя.

Для неё это опыт выступления на взрослом уровне, она на голову сильнее соперниц, поэтому ей нужно было настроиться и показать свой технический потенциал. Она это сделала в произвольной программе", — цитирует Дмитриева Sport24.