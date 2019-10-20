Дмитриев: Щербакова действительно сильнее всех
Двукратный олимпийский чемпион в парном катании, тренер Артур Дмитриев прокомментировал победу 15-летней россиянки Анны Щербаковой на этапе Гран-при Skate America в Лас-Вегасе (США).
Американка Брэди Теннелл стала второй, россиянка Елизавета Туктамышева заняла третье место.
«Я ещё раньше видел программу Ани, она действительно технически сильнее всех, для нее отставание в восемь баллов — это немного, так что меня не удивила её победа. Вчера многие отмечали, что у неё было волнение, но, думаю, сегодня она показала себя.
Для неё это опыт выступления на взрослом уровне, она на голову сильнее соперниц, поэтому ей нужно было настроиться и показать свой технический потенциал. Она это сделала в произвольной программе", — цитирует Дмитриева Sport24.
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