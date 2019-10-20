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Авербух: Щербакова и Туктамышева должны были занимать первые два места

Авербух: Щербакова и Туктамышева должны были занимать первые два места
Другие / Фигурное катание 0

Призёр Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух выразил мнение, что российская фигуристка Елизавета Туктамышева незаслуженно получила невысокие баллы за свою произвольную программу на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе (США).

В произвольной программе Туктамышева набрала 138,69 балла, заняв в итоге третье место. Победу одержала 15-летняя россиянка Анна Щербакова (227,76).

«У неё была по-настоящему прекрасная программа, сложнейшая с двумя тройными акселями, каскадом, аскеселем и тройным тулупом. Считаю, что Лиза незаслуженно получила невысокий балл. Наши девочки должны были занимать первое и второе место», — цитирует Авербуха РИА «Новости».

Напомним, Щербакова стала первой фигуристкой, которая исполнила без ошибок два четверных лутца на международных соревнованиях.

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