Авербух: Щербакова и Туктамышева должны были занимать первые два места

Призёр Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух выразил мнение, что российская фигуристка Елизавета Туктамышева незаслуженно получила невысокие баллы за свою произвольную программу на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе (США).
В произвольной программе Туктамышева набрала 138,69 балла, заняв в итоге третье место. Победу одержала 15-летняя россиянка Анна Щербакова (227,76).
«У неё была по-настоящему прекрасная программа, сложнейшая с двумя тройными акселями, каскадом, аскеселем и тройным тулупом. Считаю, что Лиза незаслуженно получила невысокий балл. Наши девочки должны были занимать первое и второе место», — цитирует Авербуха РИА «Новости».
Напомним, Щербакова стала первой фигуристкой, которая исполнила без ошибок два четверных лутца на международных соревнованиях.
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