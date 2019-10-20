Ягудин: у Тотьмяниной было подозрение на рак

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал о состоянии здоровья супруги, Татьяны Тотьмяниной, которая ранее перенесла операцию по удалению жёлчного пузыря.
«Два года назад при очередном обследовании ей сказали, что в жёлчном пузыре есть какие-то образования. Сказали, дальше следить. На данный момент всё в порядке. Ровно год назад Таня пошла в очередной раз обследоваться. Ей сказали, что количество этих образований значительно выросло, и растут они достаточно быстро. Прошёл еще год. На протяжении полутора месяцев Таня чувствовал себя достаточно скверно. Это было в конце августа – сентябре.
Она много читала, много общалась с докторами, и ей говорили — есть опасения, что нужно будет удалить жёлчный пузырь и есть предпосылки того, что это рак.
После гастролей в Ялте Таня практически сразу пошла в больницу в Москве. Ей сказали, что образования прилично прогрессировали, их стало 6–7 штук. Понятно, что жёлчный нужно было удалять, но опасения были не в этом — многие живут без желчного пузыря. По всем показаниям была вероятность 50 на 50, что есть рак.
Исследования сделали моментально после операции — рака нет», — заявил Ягудин в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ.
Тотьмянина в паре с Максимом Марининым завоевала золото на Олимпиаде в Турине. Дуэт выиграл два золота чемпионатов мира, пять — на чемпионатах Европы, а также первенствовал на чемпионатах России и в финалах Гран-при. С 2016 года Татьяна состоит в браке с олимпийским чемпионом 2002 года фигуристом Алексеем Ягудиным.
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