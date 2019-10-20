Фигурист Ковалёв стал вторым на турнире Ice Star в Минске

Итальянский фигурист Даниэль Грассль стал победителем международного турнира серии «челленджер» Ice Star, который проходил в Минске (Беларусь). Второе место занял россиянин Артём Ковалёв. На третье место по сумме двух программ поднялся представляющий Францию Адам Сиао Хим Фа.

Грассль первенствовал как в короткой, так и в произвольной программе. Ковалёв шёл вторым после первого вида, а в произвольном прокате уступил ещё и французскому фигуристу, который в короткой программе проиграл россиянину более 8 баллов.

Фигурное катание. Международный турнир серии «челленджер» Ice Star. Минск, Беларусь

Мужчины

1. Даниэль Грассль (Италия) – 243,82.

2. Артём Ковалёв (Россия) – 222,07.

3. Адам Сиао Хим Фа (Эстония) – 215,57.