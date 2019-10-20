Хореограф группы Тутберидзе считает, что россиянкам занизили оценки в США

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков согласился с мнением, что оценки российских фигуристок на этапе Гран-при Skate America были занижены, что, в частности, не позволило Елизавете Туктамышевой, чисто исполнившей два тройных акселя, подняться на второе место.

«Согласен, что российским спортсменкам можно было поставить оценки повыше. Но сейчас подобное имеет место, с этим нельзя бороться. Догадываюсь, почему это происходит. В женском катании очень тяжело соперничать с воспитанницами Тутберидзе, и таким способом судьи пытаются дать шанс другим фигуристкам. Но, как говорит Этери Георгиевна, «злее будут». На мой взгляд, для наших девушек это плюс. Они понимают, что им нельзя ошибаться, чётче работают и стараются делать всё идеально», — приводит слова Железнякова RT.

Хореограф также высоко оценил успех Анны Щербаковой, исполнившей два четверных лутца, но отметил, что ей ещё есть над чем работать.

«Произвольная программа была исполнена на фантастическом уровне — очень уверенно и профессионально. Анна каталась очень осознанно. Как хореограф, могу сказать, что в одном моменте было необходимо немного больше дотянуть ножку. Но о таких мелочах приходится говорить, когда не к чему придраться.

В фигурном катании очень тяжело предугадать, что произойдёт в будущем. Если Аня будет оставаться в такой же форме и продолжит так кататься, то, безусловно, будет бороться за самые высокие места», — сказал Железняков.