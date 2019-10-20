Серебряная премьера произвольного танца Степановой и Букина в США. Видео

Российский танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин завоевали серебряные медали на первом этапе Гран-при по фигурному катанию Skate America. Степанова и Букин уступили хозяевам льда, паре Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью, в ритмическом танце, но обыграли американцев в произвольном. В компонентах Александра и Иван немного уступили дуэту из США, а по технике превзошли соперников. Техническая база оказалась одинаковой, зато российский дуэт получил чуть больше плюсов.

Для учеников Ирины Жук и Александра Свинина это был премьерный публичный показ новых программ, поскольку фигуристы пропустили контрольные прокаты и предсезонные турниры из-за проблем со спиной у партнёрши.

Вторым этапом Гран-при для Степановой и Букина станет Гран-при Японии.

Видео доступно в YouTube Первого канала.