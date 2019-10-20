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Карякин проиграл Алексеенко за тур до окончания турнира на острове Мэн

Карякин проиграл Алексеенко за тур до окончания турнира на острове Мэн
Другие / Шахматы 0

20 октября на острове Мэн были сыграны партии десятого тура открытого турнира ФИДЕ Chess.com Grand Swiss. Перед заключительным 11-м туром единоличным лидером стал американец Фабиано Каруана, нанёсший поражение испанцу Давиду Антону Гихарро.

Каруану преследуют сразу 7 гроссмейстеров, отстающих от лидера на пол-очка. Среди них россияне Никита Витюгов и Кирилл Алексеенко, в десятом туре нанесшие поражения своим соотечественникам: Александру Рахманову и Сергею Карякину соответственно. Также в числе семи преследователей американец Хикару Накамура, армянин Левон Аронян, китаец Ван Хао, англичанин Дейвид Хауэлл и норвежец Магнус Карлсен.

Отметим, что в 10-м туре россиянин Максим Матлаков проиграл Карлсену, а Александр Грищук –Хауэллу.

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