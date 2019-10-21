Главный тренер московского «Динамо» объяснил 2-е подряд поражение команды в ЧР

Главный тренер московского «Динамо» Александр Сукомел прокомментировал поражение в матче второго тура женской волейбольной Суперлиги с «Уралочкой-НТМК» (Свердловская область) со счётом 1:3 (17:25, 23:25, 25:17, 18:25).

«Поражение от «Протона» в первом туре добавило нам неуверенности, хотя должно было мобилизовать. Команда допустила огромное количество собственных ошибок, особенно в первых двух партиях. Для победы мы должны были сыграть в свою игру, а не отдавать инициативу соперникам. За это и поплатились. В третьем сете уже играли на равных, но собственные ошибки не позволили перевести игру на тай-брейк», — приводит слова Сукомела официальный сайт клуба.

В третьем туре чемпионата России 28 октября московское «Динамо» примет челябинскую команду «Динамо-Метар».