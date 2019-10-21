Морозов и Пригода стали призёрами этапа Международной лиги плавания в США

Бронзовый призёр Олимпийских игр, многократный призёр чемпионатов мира российский пловец Владимир Морозов занял второе место на дистанции 100 м вольным стилем на этапе Международной лиги плавания в Льюисвилле (США). Он продемонстрировал результат 46,29 секунды.

Победу одержал австралиец Кайл Чалмерс (46,22). Тройку призёров замкнул американец Нэтан Эдриан (46,63).

Трёхкратный бронзовый призёр чемпионатов мира россиянин Кирилл Пригода занял третье место на дистанции 100 м брассом с результатом 57,61 секунды. Победителем заплыва стал бразилец Фелипе Лима (57,17). Вторым стал представитель США Майкл Эндрю (57,45).

Следующий этап Международной лиги плавания пройдёт в Будапеште (Венгрия) 26-27 октября.