Волейболистка московского «Динамо»: хочется уже найти причину неудач

Волейболистка московского «Динамо» Яна Щербань прокомментировала поражение в матче второго тура российской Суперлиги с «Уралочкой-НТМК» (Свердловская область) со счётом 1:3 (17:25, 23:25, 25:17, 18:25). Действующие чемпионки стартовали с двух поражений подряд. Подопечные Николая Карполя, одержав две победы, возглавили турнирную таблицу.

«Мы уже вторую игру подряд не можем найти свою игру. Хочется уже найти причину неудач. Все работают, стараются, но пока общая картина у нас не складывается. «Уралочка» нас переиграла за счёт дисциплины, игроки очень строго выполняют установки Николая Васильевича.

Соперницы закрывали подающего, что сильно влияет на реакцию при приёме. На блоке нас хорошо разобрали, это чувствовалось. У нас же чувствовался недостаток взаимопонимания: мы прошли сборы одним составом, сейчас к нам присоединились игроки сборной, нам не хватает слаженности в игре… Но это точно не оправдание для нас», — цитирует Щербань официальный сайт клуба.

В третьем туре 28 октября московское «Динамо» примет челябинскую команду «Динамо-Метар».