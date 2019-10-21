Бьорген переживает, что лыжные гонки могут исчезнуть

Восьмикратная олимпийская чемпионка, бывшая норвежская лыжница Марит Бьорген призналась, что переживает за будущее этого вида спорта из-за изменений в климате.

«Взгляните на ледник в Валь Сеналесе, куда отправляются спортсмены. Я 20 лет приезжала туда и сейчас вижу большие перемены в размерах ледниках. Очевидно, что он тает.

Вообще, погодные условия зимой стали нестабильными, включая то, как рано начинает идти снег и как много его выпадает. Я вижу эти изменения и очень переживаю.

Я хочу, чтобы лыжные гонки жили. Я переживаю о будущем этого вида спорта. Переживаю о том, что лыжные гонки могут вообще исчезнуть", — приводит слова Бьорген Dagbladet.

Марит — обладательница наибольшего количества наград в истории зимних Олимпийских игр среди всех спортсменов (15), 18-кратная чемпионка мира, четырёхкратная обладательница Кубка мира. Она завершила карьеру в апреле 2018 года.