Российские бадминтонисты завоевали золото и три бронзы на турнире в Дубае

В Дубае (ОАЭ) завершился международный турнир по бадминтону Dubai International Challenge 2019. Представители России завоевали на соревнованиях одну золотую и три бронзовые медали.
Золото на счету смешанного дуэта Родион Алимов/Алина Давлетова, бронза в мужских парах у Владимира Иванова и Ивана Созонова. Ещё два третьих места у женских пар Екатерина Болотова/Алина Давлетова и Анастасия Акчурина/Ольга Морозова.
«Игры в Дубае были сложными, отчасти из-за организационных проблем — не было тренировочного зала и вообще чувствовалась неразбериха.
В наших играх мы старались брать скоростью, уверенностью, давить с первых очков. Были моменты, когда выпадали, теряли концентрацию, в связи с чем появлялись ошибки, но старались в каждом матче не терять инициативу и играть до конца. К корейской паре мы подошли очень внимательно.
С нашим тренером Малютиным разбирали с их игры, искали пустые зоны. В матче широко двигали парня по задней зоне, контролировали их короткую и быструю игру, старались не поднимать волан. И психологически – мы их не боялись!» — заявила Алина Давлетова в интервью официальному сайту Национальной федерации бадминтона России.
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