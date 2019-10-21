Константинова: без мяса мне будет невыносимо

Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала об основных принципах своей диеты. На этапе Гран-при Skate America спортсменка заняла 11-е место.

«Во-первых, это количество приёмов пищи. Нельзя есть один раз в день. Я ем четыре-пять раз в день, разделяя питание. При этом в определённое время, стараюсь придерживаться одинакового графика. Стараюсь не есть сладкие йогурты, шоколад, конфеты. Ем фрукты, но только в первой половине дня. Стараюсь пить много воды и есть в день по 1400 килокалорий. Ни больше ни меньше, потому что превышение нормы ведёт к набору веса, но и недобор тоже. Организм хитрый: начинает запасать остатки еды, и это опять же ведёт к набору веса.



Я люблю блюда с авокадо, люблю овощи, очень люблю фасоль и рыбу. Я поняла, что поблажек делать нельзя и нужно получать удовольствие от той пищи, которую я ем сейчас. Нельзя ограничивать свой организм, преподносить диету как лишения. Я стараюсь делать здоровую пищу вкусной, и поэтому мне проще к ней привыкнуть.



Мясо люблю. Если диета построена правильно и есть возможность брать белки не только из мяса, то можно отказаться от мясных продуктов. Но это ещё труднее, потому что нужно замещать белки. Нужен баланс. Я люблю мясо, молоко, сыр, поэтому вегетарианство на данный момент – не для меня. Мне и так трудно соблюдать баланс питания, без мяса это вообще будет невыносимо. Хорошо, что меня поддерживает моя семья. Мы все правильно питаемся. Поэтому я воспринимаю ограничения по питанию спокойнее. А вегетарианцами мы вместе с родителями точно не станем», — цитирует Константинову «Спорт Бизнес Online».