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15-летняя Щербакова установила рекорд женского фигурного катания

15-летняя Щербакова установила рекорд женского фигурного катания
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Анна Щербакова установила рекорд в произвольной программе на этапе Гран-при Skate America в Лас-Вегасе (США). 15-летняя спортсменка за каскад из четверного лутца и тройного тулупа получила оценку в 18,66 балла. Это самая высокая оценка за элемент в истории женского фигурного катания, сообщается в «твиттере» Skating Scores.

Предыдущий рекорд принадлежал россиянке Александре Трусовой — 16,41 балла за четверной тулуп-тройной тулуп.

Первая тройка самых дорогих элементов в женском катании
1. Анна Щербакова (Россия) – 18,66 (четверной лутц-тройной тулуп).
2. Александра Трусова (Россия) – 16,41 (четверной тулуп-тройной тулуп).
3. Александра Трусова (Россия) – 16,36 (четверной тулуп-тройной тулуп).

Щербакова одержала победу на Skate America, её соотечественница Елизавета Туктамышева стала третьей.

Фигуристка Щербакова одержала победу на Гран-при в США, Туктамышева — третья
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