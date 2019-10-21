Костомаров: Степанова и Букин выйдут в финал Гран-при
Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров оценил выступление Александры Степановой и Ивана Букина на этапе Гран-при Skate America в Лас-Вегасе. Российская пара заняла второе место. Победу одержали американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью.
«Степанова и Букин здорово откатали, у них хорошая программа. Конечно, ещё есть что-то добавить. Например, скорости во второй половине проката, но в принципе ребята здорово выглядят на старте сезона. Уверен, эта пара будет в финале Гран-при. Да и в США они могли рассчитывать на победу, выиграв произвольную программу», — приводят слова Костомарова «Известия».
Россияне Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро показали пятый результат, Софья Шевченко и Игорь Ерёменко — девятый.
Степанова и Букин стали вторыми на Гран-при по фигурному катанию в Лас-Вегасе
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