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Загитова, Волосожар и Траньков выступят на шоу в Швейцарии

Загитова, Волосожар и Траньков выступят на шоу в Швейцарии
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийские чемпионы Алина Загитова, Татьяна Волосожар и Максим Траньков примут участие в шоу Art on Ice. Соревнования пройдут в Швейцарии с 6 по 13 февраля 2020 года.

Также в шоу выступят двукратный чемпион мира, представитель Испании Хавьер Фернандес, бронзовые призёры чемпионата мира и действующие чемпионы Европы французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре, а также швейцарская фигуристка и участница Олимпиады 2018 года Алексия Паганини.

Музыкальными гостями шоу станут американский соул-исполнитель Алоэ Блэк и британская певица Ребекка Фергюсон.

Напомним, ранее Загитова в составе команды Европы стала победительницей турнира Japan Open 2019, а потом выступила на шоу Carnival On Ice, где показала новую версию номера под песню Билли Айлиш Bad Guy.

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