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Российская легкоатлетка Миллер не вошла в шорт-лист премии «Восходящая звезда»

Российская легкоатлетка Миллер не вошла в шорт-лист премии «Восходящая звезда»
Другие / Лёгкая атлетика 0

Европейская легкоатлетическая ассоциация огласила итоговый список претенденток на награду «Восходящая звезда». В нём не оказалось 19-летней российской бегуньи на 400 м Полины Миллер.

Как сообщает пресс-служба организации, в шорт-лист номинантов включены украинка Ярослава Магучих (прыжки в высоту), датчанка Анна Эмили Мёллер (бег) и полячка Ева Свобода (бег).

Победитель определится по итогам голосования болельщиков. Вручение награды пройдёт в Таллине 26 октября.

В нынешнем сезоне спортсменка стала победительницей чемпионата Европы для спортсменов не старше 20 лет. Она выступала на чемпионате мира в Дохе (Катар), однако не сумела преодолеть квалификационный рубеж.

Миллер дебютировала на международной арене в 2017 году на чемпионате Европы среди юниоров в Италии. В 2017 году Полина получила звание «Мастер спорта России».

Источник: European Athletics

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