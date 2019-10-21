Бутырская — об итогах Гран-при США: судейство — тоже маленькая политика

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская поделилась мнением о судействе на первом этапе Гран-при по фигурному катанию в США. Вопросы к оценкам были у пары Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, оставшейся с серебром только из-за компонентов, а также у Елизаветы Туктамышевой, которой также поскупились на вторую оценку и нашли недокруты.

«Всё это очень сложно. Этап проходил в Америке. Я сама вспоминаю, в моё время было что-то подобное. Своих спортсменов судьи пытаются вытащить. Нас, русских, не очень любят. В мире к нам не совсем доброжелательное отношение.

Выступать там, как сегодня выступала Аня Щербакова, она не дала никому повода усомниться в том, что она лучшая. Надо быть на голову выше для того, чтоб у тебя не смогли отнять медаль. Это спорт, и наше фигурное катание, если быть честным, не совсем объективный вид спорта. Повода лишнего давать нельзя. Тут чуть-чуть, там чуть-чуть. И в целом вот — второе место», — приводит слова Бутырской Sport24.

Отдельно Мария остановилась на оценке тройного акселя Туктамышевой, за который некоторые судьи вообще ничего не добавили к базовой оценке.

«Вот если бы я судила, я прекрасно понимаю, насколько сложно делать этот элемент, ставить его в программу, выполнять чисто со сложного захода и с шикарным выездом. Я это понимаю, и я бы за это ставила много. Значит, люди, которые там сидят, не совсем хорошо разбираются в фигурном катании, либо у них есть какая-то установка от руководителей своих стран, например. Мы же понимаем, что судейство — это тоже маленькая политика. И судьи тоже как-то общаются, приходят на тренировки и тоже смотрят, кто как готов. Мы всегда это будем обсуждать. Как-то на последних международных соревнованиях, мне казалось, Лизе как-то придерживали вторую оценку. Мне очень жалко, потому что мне нравится Лиза, мне нравится её настроение. Она ни на кого из наших не похожа. У неё своя программа, своя подача. Ты чувствуешь, что она выходит и делает это с огромным удовольствием — это передаётся тебе. Не могу я объяснить, и обидно мне бывает», — сказала Бутырская.