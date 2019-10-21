Щербакова показала номер с переодеванием. Видео

Победительница первого этапа Гран-при по фигурному катанию, который прошёл в США, Анна Щербакова выступила в показательных выступлениях с номером на японские мотивы. Танец, как и произвольный, получился с переодеванием. Анна вышла на лёд в кимоно, под которым оказалось платье в красно-чёрной гамме. В ходе проката не обошлось без падения и необычных элементов.
Действующая чемпионка России 15-летняя Щербакова выиграла первый этап Гран-при среди взрослых. В произвольной программе Анна исполнила два четверных лутца – в каскаде и сольный, что ранее не делала ни одна из фигуристок. Благодаря близкой к мировому рекорду оценке за произвольную программу Щербакова поднялась с четвёртого места после короткой программы на первое итоговое.
Видео доступно на сайте Первого канала.
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