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Россияне Шубенков и Акименко не попали в шорт-лист на звание лучшего легкоатлета

Россияне Шубенков и Акименко не попали в шорт-лист на звание лучшего легкоатлета
Другие / Лёгкая атлетика 0

Российский барьерист Сергей Шубенков и прыгун в высоту Михаил Акименко не были включены в окончательный список номинантов на приз лучшему легкоатлету года в Европе. Об этом информирует сайт Европейской легкоатлетической ассоциации (EAA).

Ранее Шубенков и Акименко, завоевавшие на чемпионате мира — 2019 по лёгкой атлетике в Дохе (Катар) серебряные медали, вошли в список из десяти претендентов на данную награду.

В итоговое число номинантов попали поляк Павел Файдек (метание молота), эстонец Магнус Кирт (метание копья), швед Даниэль Столь (метание диска) и норвежский барьерист Карстен Вархольм.

Приз будет вручен победителю 26 октября в Таллине.

Напомним, Шубенков представит сборную России на Всемирных военных играх в Китае. Соревнования пройдут в Ухане в период с 22 по 27 октября.

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