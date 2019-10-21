Россияне Шубенков и Акименко не попали в шорт-лист на звание лучшего легкоатлета

Российский барьерист Сергей Шубенков и прыгун в высоту Михаил Акименко не были включены в окончательный список номинантов на приз лучшему легкоатлету года в Европе. Об этом информирует сайт Европейской легкоатлетической ассоциации (EAA).
Ранее Шубенков и Акименко, завоевавшие на чемпионате мира — 2019 по лёгкой атлетике в Дохе (Катар) серебряные медали, вошли в список из десяти претендентов на данную награду.
В итоговое число номинантов попали поляк Павел Файдек (метание молота), эстонец Магнус Кирт (метание копья), швед Даниэль Столь (метание диска) и норвежский барьерист Карстен Вархольм.
Приз будет вручен победителю 26 октября в Таллине.
Напомним, Шубенков представит сборную России на Всемирных военных играх в Китае. Соревнования пройдут в Ухане в период с 22 по 27 октября.
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