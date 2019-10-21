Туктамышева упала с тройного акселя на гала-шоу в США. Видео

Бронзовый призёр первого этапа Гран-при по фигурному катанию, который прошёл в США, Елизавета Туктамышева на показательных выступлениях представила свою прошлогоднюю короткую программу, с которой блистала на командном чемпионате мира–2019 в Японии.

В Лас-Вегасе прокат не получился. Лизу подвёл коронный элемент – тройной аксель, безошибочно исполнить который у фигуристки так и не получилось.

На соревнованиях в США все три акселя Туктамышевой – один в короткой и два в произвольной программе — были безупречны, но на вторую оценку (за компоненты) судьи поскупились. В итоге Туктамышева стала бронзовым призёром Гран-при США, пропустив вперёд соотечественницу Анну Щербакову и американку Брэди Теннел.

Видео доступно на сайте Первого канала.