Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Туктамышева упала с тройного акселя на гала-шоу в США. Видео

Туктамышева упала с тройного акселя на гала-шоу в США. Видео
Другие / Фигурное катание 0

Бронзовый призёр первого этапа Гран-при по фигурному катанию, который прошёл в США, Елизавета Туктамышева на показательных выступлениях представила свою прошлогоднюю короткую программу, с которой блистала на командном чемпионате мира–2019 в Японии.

В Лас-Вегасе прокат не получился. Лизу подвёл коронный элемент – тройной аксель, безошибочно исполнить который у фигуристки так и не получилось.

На соревнованиях в США все три акселя Туктамышевой – один в короткой и два в произвольной программе — были безупречны, но на вторую оценку (за компоненты) судьи поскупились. В итоге Туктамышева стала бронзовым призёром Гран-при США, пропустив вперёд соотечественницу Анну Щербакову и американку Брэди Теннел.

Видео доступно на сайте Первого канала.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019