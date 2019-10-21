Большунов и Непряева заболели простудой на сборе российских лыжников в Оберхофе

Российские лыжники Александр Большунов и Наталья Непряева заболели простудой на сборе в Оберхофе (Германия), сообщил тренер национальной команды Юрий Бородавко.
«На сборах всё идёт по плану, сейчас мы находимся в немецком Оберхофе. Вот только немного приболели Непряева, Большунов и Терентьев. Скорее всего, это обычная простуда, у Непряевой болит горло без температуры, у Большунова и Терентьева поднялась температура, но без других симптомов.
Всё остальное идёт по плану, тестируем лыжи. Есть определённые сложности с качеством снега, но тренировки идут своим чередом. Конечно, ожидали, что снег будет более высокого качества, а он такой сыпучий, очень сложно работать на технику, лыжня проваливается, в общем, претензии технического характера. А сейчас идёт важный момент становления на лыжи. Ребятам нужно приобрести важные навыки и техническое исполнение», — цитирует Бородавко РИА «Новости».
В минувшем сезоне Большунов и Непряева заняли вторые места в общем зачёте Кубка мира.
- 21 октября 2019
-
20:38
-
20:25
-
19:49
-
19:34
-
19:26
-
19:11
-
18:54
-
18:37
-
18:07
-
17:49
-
17:29
-
17:02
-
16:42
-
15:27
-
15:11
-
14:22
-
13:54
-
13:34
-
12:11
-
11:55
-
11:02
-
10:38
-
09:57
-
09:41
-
09:26
-
09:13
-
06:59
-
00:24
- 20 октября 2019
-
23:52
-
22:55
-
22:24
-
21:06
-
20:58
-
19:56
-
19:33