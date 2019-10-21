Большунов и Непряева заболели простудой на сборе российских лыжников в Оберхофе

Российские лыжники Александр Большунов и Наталья Непряева заболели простудой на сборе в Оберхофе (Германия), сообщил тренер национальной команды Юрий Бородавко.

«На сборах всё идёт по плану, сейчас мы находимся в немецком Оберхофе. Вот только немного приболели Непряева, Большунов и Терентьев. Скорее всего, это обычная простуда, у Непряевой болит горло без температуры, у Большунова и Терентьева поднялась температура, но без других симптомов.

Всё остальное идёт по плану, тестируем лыжи. Есть определённые сложности с качеством снега, но тренировки идут своим чередом. Конечно, ожидали, что снег будет более высокого качества, а он такой сыпучий, очень сложно работать на технику, лыжня проваливается, в общем, претензии технического характера. А сейчас идёт важный момент становления на лыжи. Ребятам нужно приобрести важные навыки и техническое исполнение», — цитирует Бородавко РИА «Новости».

В минувшем сезоне Большунов и Непряева заняли вторые места в общем зачёте Кубка мира.