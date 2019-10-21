Мужская сборная России по гандболу перед ЧЕ-2020 сыграет на турнире в Аргентине

Мужская сборная России по гандболу в рамках подготовки к январскому чемпионату Европы–2020 сыграет на товарищеском турнире в Аргентине, сообщает пресс-служба ФГР. Подопечным Эдуарда Кокшарова в Сан-Хуане предстоит провести три контрольных матча. 23 октября российские гандболисты встретятся со сборной Аргентины, 24 октября – с командой Испании, а 25 октября – с соперниками Польши.

Чемпионат Европы, который станет главным стартом для национальной команды, пройдёт с 9 по 26 января 2020 года в Австрии, Норвегии и Швеции. На предварительном этапе сборная России встретится с командами Дании, Венгрии и Исландии.

Сегодня, 21 октября, 16 гандболистов, вызванных в команду, собрались на базе в Новогорске, а вечером через Париж отправятся в Аргентину.