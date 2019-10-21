Константинова: когда Тарасова меня критиковала, это было заслуженно

Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала о взаимоотношениях с известным тренером Татьяной Тарасовой.

«Тарасова может подойти ко мне на соревнованиях, чтобы дать совет или сделать замечание. Но нет такого, что мы часто общаемся. Мне приятны хорошие слова от такого мэтра в мой адрес. Раз специалист такого уровня высоко оценивает мои данные, нужно оправдывать её ожидания. Не лажать, грубо говоря.

Когда она меня критиковала, это было заслуженно, спорить было не с чем», — цитирует Константинову «Спорт Бизнес Online».

На первом этапе серии Гран-при — Skate America в Лас-Вегасе (США) Константинова заняла 11-е место. Станислава набрала по сумме двух прокатов 143,39 балла — 48,27 за короткую и 95,12 за произвольную программы.