Китайский шахматист Ван Хао сыграет в турнире претендентов

Китайский гроссмейстер Ван Хао победил англичанина Дэвида Хауэлла в партии заключительного, 11-го тура шахматного турнира, который проходит на острове Мэн.



Партия, в которой представитель Китая играл белыми фигурами, завершилась после 37-го хода. Таким образом, Ван Хао и Фабиано Каруана набрали по 8 очков после 11 туров, но американец уже завоевал путёвку на турнир претендентов.

Шахматный турнир состоял из 11 туров и прошёл по швейцарской системе. Турнир претендентов состоится весной 2020 года в Екатеринбурге. Его победитель получит право сразиться за шахматную корону с действующим чемпионом мира, норвежцем Магнусом Карлсеном.

Ранее Карлсен повторил рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в классических шахматах. Норвежец в этом виде соревнований не проигрывает с 31 июля 2018 года.