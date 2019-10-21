«Крылья Советов» с победы стартовали на Кубке мировых чемпионов

Самарские «Крылья Советов» в первом туре группового этапа Кубка мировых чемпионов по пляжному футболу, который проходит в Аланье (Турция), переиграли команду «Масафи Аль Васат» из Ирака со счётом 3:0.
Первый гол Владислав Жариков забил уже на первой минуте матча, а следующего зрителям пришлось ждать 27 минут. В третьем периоде отличились Амид Назаров и капитан «Крыльев Советов» Артём Волошин, забивший пенальти.
В другом матче группы С датский «Копенгаген» переиграл итальянскую команду «Атлетико Ликата» — 8:5.
В среду, 22 октября, россияне сыграют с итальянцами, а 23 октября встретятся с командой из Дании. Для выхода в плей-офф достаточно занять одно из первых трёх мест в группе.
Пляжный футбол. Кубок мировых чемпионов. Аланья, Турция
Группа С. 1-й тур
«Масафи Аль Васат» (Багдад) — «Крылья Советов» (Самара) — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2).
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