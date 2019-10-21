Туктамышева — об итогах Гран-при США: третье место тоже не так плохо

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева подвела итог своего выступления на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе. Несмотря на неудачу в короткой программе, спортсменка сумела завоевать бронзовую медаль.

«Довольна окончанием этого старта, но всё равно были недочёты, ошибки. Не такая собранная была в короткой программе, как могла бы быть, но в целом довольна. Третье место — это тоже не так плохо, и я на положительных эмоциях заканчиваю этот этап. Я смогла собраться после короткой программы и откатать с настроением свою произвольную программу. То, что справилась со своим психологическим состоянием, дало положительный отклик у меня в душе.

После турнира в Финляндии поменяли музыку в произвольной, каскад, было много изменений. Решили, что если нужно что-то менять, то надо менять. Решили не медлить. Музыку я хотела сделать поярче, и, мне кажется, это выглядело удачнее, чем предыдущий вариант. А что касается каскада, то нужно было всё же оставлять флип — тулуп, потому что за один день серьёзные прыжковые элементы не стоит менять. Но что было, то было, это опыт, я не переживаю. В дальнейшем буду возвращать флип. Надеюсь, серьёзных изменений уже не будет. У нас есть определённый контент, над которым будем продолжать работать. Мне важно, чтобы всё было чётко спланировано, по полочкам, и я знала, что мы делаем», — сказала Туктамышева пресс-службе ФФККР.