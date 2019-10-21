Гроссмейстер Алексеенко может получить «уайлд-кард» на турнир претендентов

После завершения всех партий заключительного, 11-го тура подведены итоги сильнейшего открытого турнира ФИДЕ Chess.com Grand Swiss, который традиционно проходит на острове Мэн.

Победителем соревнований, проходивших по швейцарской системе, стал китаец Ван Хао, который завершил турнир победой над англичанином Дэвидом Хауэллом. Ван Хао получил единственную разыгранную путёвку на турнир претендентов. Вторым по дополнительным показателям стал американец Фабиано Каруана, также набравший 8 очков из 11. Он не претендовал на путёвку на турнир претендентов, так как уже ранее стал её обладателем.

Места с 3-го по 8-е с 7,5 очками в активе разделили Кирилл Алексеенко (Россия), Левон Аронян (Армения), Давид Антон Гихарро (Испания), Магнус Карлсен (Норвегия), Хикару Накамура (США) и Никита Витюгов (Россия). По лучшим дополнительным показателям третьим стал Алексеенко.

Третье место, в данном случае первое «невыходящее», даёт Алексеенко шанс получить «уайлд-кард» от организаторов турнира претендентов.

У российских шахматистов остался также шанс отобраться на турнир претендентов через Гран-при, где разыгрываются сразу две путёвки.