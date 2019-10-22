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Шахматист Карлсен стал автором рекордной беспроигрышной серии

Шахматист Карлсен стал автором рекордной беспроигрышной серии
Другие / Шахматы 0

Действующий чемпион мира норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен установил рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в классических шахматах, сообщает NRK. В заключительном туре соревнований на острове Мэн он чёрными фигурами сыграл вничью с представителем Армении Левоном Ароняном. Таким образом, Магнус не проигрывает уже на протяжении 101 партии.

Прежний рекорд — 100 партий подряд без поражений — принадлежал китайцу Дин Лижэню. Он не проигрывал с 10 августа 2017 года по 10 ноября 2018 года. В 101-й партии Лижэнь уступил французу Максиму Вашье-Лаграву на турнире в Шэньчжоу.

Карлсен в классических шахматах не проигрывает с 31 июля 2018 года. За это время он одержал 33 победы и 68 раз сыграл вничью.

Шахматист Карлсен повторил рекорд по количеству партий подряд без поражений
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