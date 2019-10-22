Шахматист Карлсен отреагировал на своё историческое достижение

Действующий чемпион мира норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен прокомментировал свой рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в классических шахматах. Он не проигрывает уже на протяжении 101 партии.

«Я чувствовал, что 100 — магическое число. Никогда не мог подумать, что дойду так далеко. Но мне потребовалась и удача. В последнее время я играл не так уж хорошо, так что сейчас могу просто радоваться», — приводит слова Карлсена NRK.

Нидерландский, а ранее советский и российский шахматист Сергей Тивяков, а также хорват Богдан Лалич не проигрывали по 110 партий кряду, однако они не выступали на топ-уровне и их рекорды не были официально зафиксированы. Карлсен же побил официально признанный рекорд китайца Дин Лижэня (100 партий кряду без поражений). При этом норвежец отмечает, что хочет превзойти и достижение Тивякова и Лалича.

«Я хочу побить их рекорд. Не собираюсь судить о том, насколько хороши были их серии. Мне просто нужно самому достичь этой отметки», — сказал Карлсен.