«Я упёрся в стену». Сундбю признал, что находится в кризисе

Двукратный олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю рассказал о трудностях, которые испытывает в процессе подготовки к сезону. 35-летний спортсмен ранее досрочно завершил сбор в Тронхейме из-за плохой формы.

«Я почувствовал, что упёрся в стену. Я просто забронировал билет на самолёт домой и признал, что тело не работает. Этой осенью у меня именно такое ощущение. Были недели, когда я полагал, что зимой у меня будет немало отличных стартов. Но затем я просто столкнулся со стеной. Это новый вызов для меня. Такого раньше не было. Это тяжело.

Организм стал по-другому реагировать на физические нагрузки. Жизнь уже не та, что в 27 лет. Конечно, я стал переживать. Но пришлось успокаивать себя, говоря, что это лишь тренировки. Как многие другие, я преувеличиваю сложности.

Теперь мне нужно работать иначе. Это самое сложное. Я уже не могу выдерживать прежние объёмы нагрузок. У меня остались прежние цели, но тренироваться, как раньше, я не могу", — цитирует Сундбю NRK.

Сундбю присоединится к сборной на заключительном сборе в ноябре.